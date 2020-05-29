В Крыму за сутки из ковидных госпиталей были выписаны 22 человека

143 человека сейчас проходят лечение от коронавируса в больницах Крыма. За минувшие сутки из стационаров с выздоровлением выписали сразу 22 человека, и это своеобразный положительный рекорд. Всего с начала пандемии излечились от инфекции 217 человек из 369 заболевших.

Как рассказал на утреннем брифинге заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, по-прежнему четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии: трое в Симферополе, один – в Евпатории, они подключены к аппаратам ИВЛ.

С диагнозом “внебольничная пневмония” за минувшие сутки были госпитализированы 12 человек, и число тех, кого сейчас лечат от этой болезни, выросло до 186 пациентов.

В целом под меднаблюдением в республике сейчас находятся 2364 человека, за сутки были взяты под наблюдение 113 человек, а сняты с него 105.

Источник: Вести.Севастополь