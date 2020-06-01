В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще два человека

По данным на утро 1 июня, в Республике Крым подтверждено два новых случая коронавируса из 1091 теста, взятого за минувшие сутки.

Как сообщил на утреннем брифинге заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, один случай был выявлен в старом очаге в Алуште, заболевший уже находился под медицинским наблюдением. Второй случай – в Евпатории у пациента с внебольничной пневмонией. Сначала его госпитализировали в Черноморскую ЦРБ, а после получения положительного теста на коронавирус перевели в ковидный госпиталь в Симферополе.

С начала пандемии число заболевших COVID-19 в Крыму достигло 387 человек. Сейчас по медицинским наблюдением находятся 2557 человек. Пока статистика такая, что каждые сутки берут под наблюдение людей больше, чем снимают с него. Так 31 мая было взято 189 человек, а сняли наблюдение со 151-го. 4 пациента по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

С диагнозом “внегоспитальная пневмония” в больницах республики находятся 182 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. 11 из них – в тяжелом состоянии. За сутки этот диагноз был поставлен еще шести жителям Крыма.

Источник: Вести.Севастополь