В Крыму за сутки лишь один человек заболел коронавирусом

Один новый случай зарегистрирован в Феодосии, это контактный по семейному очагу, сообщила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

Источником заражения в этом очаге стал мужчина, вернувшийся из Санкт-Петербурга. Все, с кем он общался, находились в режиме самоизоляции. Число заболевших в Крыму с начала пандемии таким образом составило 299 человек.

“Нет взрывного количества заболевших, но сохраняется тенденция к росту. Самое большое число случаев было зафиксировано на прошлой неделе”, – сообщила Наталья Пеньковская.

Каждый день в республике берут не меньше тысячи тестов на коронавирус. Зарегистрировано всего 10 очагов, где было больше пяти случаев.

Источник: Вести.Севастополь