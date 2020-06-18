В Крыму за сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса

На утро 18 июня на территории республики не зафиксировано новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего в Крыму COVID-19 заболели 575 человек, выздоровели – 389, умерли 20.
Источник: Вести.Севастополь
На утро 18 июня на территории республики не зафиксировано новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего в Крыму COVID-19 заболели 575 человек, выздоровели – 389, умерли 20.
Источник: Вести.Севастополь
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