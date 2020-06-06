В Крыму за сутки выявлено 11 случаев коронавируса

6 июня 2020     19
В Крыму за сутки выявлено 11 случаев коронавируса

Два новых случая – завозные с территории Украины.

На утро 6 июня на территории республики выявлены 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Двое граждан приехали с территории Украины, четверо контактировали с ранее заболевшими, пятеро – самостоятельно обратились за медицинской помощью, сообщает Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Республике Крым зафиксировано 424 случая коронавируса. Из них 31 – завозной из-за границы, 78 – из других регионов, 14 – подтверждены при тестировании здоровых людей. Выписаны из стационаров после выздоровления 308 человек, умерли 14.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое …


Названы время и место прощания с актером Михаилом Кокшеновым
Названы время и место прощания с актером Михаилом Кокшеновым

Названы время и место прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым, скончавшимся на 84-м году жизни. Об этом в субботу, …


Минздрав одобрил еще одно лекарство от коронавируса
Минздрав одобрил еще одно лекарство от коронавируса

Министерство здравоохранения России одобрило еще один препарат для лечения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о лекарстве …


ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили об увеличении числа обращений граждан за «перерасчетом пенсий», который им навязывают недобросовестные юридические организации. …


Трое пациентов старше 90 лет вылечились от COVID-19 в Тверской области
Трое пациентов старше 90 лет вылечились от COVID-19 в Тверской области

Две женщины в возрасте 92 лет, а также 90-летний мужчина вылечились от коронавирусной инфекции в Тверской области. Об этом в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты