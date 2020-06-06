В Крыму за сутки выявлены 11 заболевших коронавирусом

6 июня 2020     8
В Крыму за сутки выявлены 11 заболевших коронавирусом

Два новых случая – завозные с территории Украины.

На утро 6 июня на территории республики выявлены 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Двое граждан приехали с территории Украины, четверо контактировали с ранее заболевшими, пятеро – самостоятельно обратились за медицинской помощью, сообщает Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Республике Крым зафиксировано 424 случая коронавируса. Из них 31 – завозной из-за границы, 78 – из других регионов, 14 – подтверждены при тестировании здоровых людей. Выписаны из стационаров после выздоровления 308 человек, умерли 14.

Источник: Вести.Севастополь

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