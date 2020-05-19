В Крыму за торговлю кокаином мужчина получил восемь лет колонии

Керчанин проведет восемь лет в исправительной колонии строгого режима за торговлю наркотиками в Симферополе.

Житель Керчи, признанный виновным в сбыте наркотиков, приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Соответствующее решение Керченского городского суда вступило в силу, передает пресс-служба суда.

Установлено, что зимой 2019 года мужчина оборудовал тайники с наркотическим средством на территории Симферополя. Кокаин массой 47,83 грамма для «закладок» злоумышленник заказал в Интернете. Гражданин перевез крупный вес наркотика из Москвы в Симферополь, но реализовать его преступный умысел до конца помешали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Подсудимый признался в содеянном. Как выяснилось, наркотики он раскладывал по Симферополю около двух с половиной месяцев.

Источник: Вести.Севастополь