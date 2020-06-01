В Крыму за взятку сотрудник «Воды Крыма» может получить восемь лет тюрьмы

1 июня 2020     15
В Крыму за взятку сотрудник «Воды Крыма» может получить восемь лет тюрьмы

Прокуратура Киевского района Симферополя направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника ГУП «Вода Крыма», подозреваемого во взяточничестве.

Прокуратура Киевского района Симферополя направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника ГУП «Вода Крыма», подозреваемого во взяточничестве.

По версии следователей, обвиняемый, находясь в должности мастера абонентской службы одного из филиалов ГУП «Вода Крыма», получил 50 тысяч рублей от жительницы Симферополя за сокрытие незаконного подключения к сетям водоснабжения. Мужчина, обследуя жилое помещение обнаружил самовольное подключение и отсутствие прибора учета воды. За сокрытие этих фактов, он получил денежные средства от хозяйки жилища, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, мужчина может получить до восьми лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь

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