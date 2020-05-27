В Крыму зацвела неопалимая купина, пыльца которой вызывает ожог

В Севастопольском лесхозе предостерегают любителей собирать полевые цветы – сейчас в регионе цветёт красивое, но очень опасное растение – ясенец или купина неопалимая.

«Её пыльца опасна для человека тем, что при попадании на кожу получаются ожоги, и в принципе очень сильные, которые без медицинского вмешательства не вылечить», – рассказал Константин Дедюрин, начальник производственного отдела Севастопольского лесхоза.

При попадании эфирных масел купины на кожу, на ней остаются сильные химические ожоги и образуются волдыри. Чтобы избежать неприятностей, севастопольцам рекомендуют отправляться на природу в закрытой одежде, что к тому же служит дополнительной защитой от клещей.

В севастопольских лесах усилят защиту от пожаров. Для этого на территории пяти лесничеств региона уже проводят прочистку просек. Ветви деревьев обрезаются так, чтобы ширина свободного места превышала 4 метра. Этого расстояния хватит, чтобы в случае лесного пожара по просеке могли проехать машины экстренных служб.

Источник: Вести.Севастополь