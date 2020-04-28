В Крыму задержали нетрезвого водителя на краденом мопеде

Сотрудники ДПС у села Родниковое Симферопольского района остановили мопед под управлением 35-летнего жителя Джанкойского района.

Проверка по базам данных показала, что транспортное средство было похищено несколько дней назад в Джанкойском районе, а сам водитель находится в розыске.

Кроме того, у мужчины были внешние признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также установлено, что водитель мопеда никогда не получал права на управление транспортными средствами.

В отношении задержанного составлены административные протоколы. Ему может также грозить уголовная ответственность за кражу мопеда. В содеянном мужчина сознался, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь