В Крыму задержан авиадебошир

31-летнего жителя города Дубна Московской области транспортные полицейские сняли с рейса Симферополь-Москва и доставили в отдел полиции.

Во время посадки в самолет нетрезвый молодой человек потребовал разместить его в бизнес-классе, при этом его билет был другого класса обслуживания, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бортпроводникам он предлагал доплату наличными, ругался матом и оскорблял экипаж самолета. Тогда на борт были вызваны сотрудники полиции. Они предложили дебоширу покинуть самолет, после чего услышали оскорбления и в свой адрес. Тогда они принудительно доставили нетрезвого пассажира в полицию. От медицинского освидетельствования он отказался.

Оскорблять полицейских мужчина продолжил и в отделе внутренних дел, он заверял их, что вскоре им позвонят, и они его с извинениями отпустят.

Как сообщила Ирина Волк, житель Дубны уже был ранее судим. Сейчас по его действиям на борту самолета проводится процессуальная проверка.

Источник: Вести.Севастополь