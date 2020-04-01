В Крыму задержан гражданин, подозреваемый в мошенничестве на 1,5 млн рублей

1 апреля 2020     16
В Крыму задержан гражданин, подозреваемый в мошенничестве на 1,5 млн рублей

В Крыму задержан 39-летний житель Алушты, подозреваемый в совершении мошеннических действий.

Мужчина завладел два года назад деньгами своей знакомой. Со слов потерпевшей, он уговорил ее вложить сбережения в покупку нового швейного оборудования в принадлежащий ему швейный цех, пообещав в скором времени возвращение вложенной суммы с хорошими процентами, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сумма, которую получил злоумышленник, составила 1,5 миллиона рублей. Однако деньги мужчина до сих пор не вернул.

Как установили правоохранители, крымчанин и не собирался выполнять взятые на себя обязательства, сообщив потерпевшей информацию, несоответствующую действительности.

За мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчина может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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