В Крыму задержан мужчина, продающий поддельные спецпропуска

В Ялте полицейские задержали подозреваемого, который предлагал к продаже поддельный пропуск на свободное перемещение по Крыму.

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В отношении 40-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело, за изготовление разрешительных пропусков на перемещение по Крыму во время действия ограничительного режима.

Мужчина подозревается в совершении мошеннических действий в отношении двух жителей Ялты. Ранее в полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина посредством одного из мессенджеров предлагает гражданам за три тысячи рублей приобрести разрешительный документ, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Правоохранители задержали мужчину при передаче недействительного документа одному из потерпевших. Также был установлен второй факт мошенничества в этот же день.

Задержанный гражданин, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабеж. Он признался в содеянном и рассказал, что продавал липовые документы посредством сети Интернет, а печатал их на цветном принтере. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Источник: Вести.Севастополь