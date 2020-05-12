В Крыму задержан пьяный водитель на машине с поддельными номерами

В Красногвардейском районе задержан нетрезвый водитель, управлявший автомобилем с поддельным госномером.

Сотрудники ДПС в посёлке Красногвардейское остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился 21-летний местный житель с признаками опьянения.

Освидетельствование на месте показало 0,55 мг/л в выдыхаемом воздухе при допустимом значении – 0,16 мг/л. Выяснилось, молодой человек уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

При проверке автомобиля были выявлены подложные государственные регистрационные знаки. Водитель признался, что таким образом пытался избежать наказания за нарушения ПДД.

Транспортное средство помещено на штрафную стоянку. В отношении мужчины, за повторное правонарушение, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Также он привлечён к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Источник: Вести.Севастополь