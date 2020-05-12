В Крыму задержан пьяный водитель на машине с поддельными номерами

12 мая 2020     16
В Крыму задержан пьяный водитель на машине с поддельными номерами

В Красногвардейском районе задержан нетрезвый водитель, управлявший автомобилем с поддельным госномером.

Сотрудники ДПС в посёлке Красногвардейское остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился 21-летний местный житель с признаками опьянения.

Освидетельствование на месте показало 0,55 мг/л в выдыхаемом воздухе при допустимом значении – 0,16 мг/л. Выяснилось, молодой человек уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

При проверке автомобиля были выявлены подложные государственные регистрационные знаки. Водитель признался, что таким образом пытался избежать наказания за нарушения ПДД.

Транспортное средство помещено на штрафную стоянку. В отношении мужчины, за повторное правонарушение, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Также он привлечён к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 12.05.2020
Вести Севастополь 12.05.2020. Выпуск 14:30

Главные темы выпуска: – Севастополь запрещает продажу курительных смесей. Но почему только для несовершеннолетних? – Эталонные меры безопасности. На Балаклавской …


В Керчи за избиение сокамерника осуждены заключенные
В Керчи за избиение сокамерника осуждены заключенные

Керченский городской суд вынес приговор троим заключенным за избиение сокамерника. Трое уже осужденных граждан признаны виновными в избиении сокамерника. Они …


В Крыму продлен запрет на междугородние рейсы до 31 мая
В Крыму продлен запрет на междугородние рейсы до 31 мая

По междугородним маршрутам в Крыму полностью ограничена продажа билетов.  Ограничение действует на междугородние маршруты от автостанций предприятия «Крымавтотранс» до 31 …


В Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Во второй половине дня, 12 мая, ветер усилится, его скорость будет достигать 20-25 метров в секунду. До конца суток 12 …


В Крыму задержан пьяный водитель на машине с поддельными номерами
В Крыму задержан пьяный водитель на машине с поддельными номерами

В Красногвардейском районе задержан нетрезвый водитель, управлявший автомобилем с поддельным госномером. Сотрудники ДПС в посёлке Красногвардейское остановили для проверки документов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты