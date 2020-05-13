В Крыму задержан таксист, избивший пассажира

13 мая 2020     8
В Крыму задержан таксист, избивший пассажира

В Симферополе сотрудники полиции задержали таксиста, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему пассажиру.

Как установили правоохранители, таксист избил пассажира металлической трубой. Во время поездки между мужчинами вспыхнул конфликт. Водитель остановил автотранспортное средство и вытащил  пассажира из салона авто. В процессе драки таксист достал из багажника отрезок металлической трубы и нанес многочисленные удары по телу потерпевшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым. После чего хулиган уехал.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин, ранее не судимый. Стражи порядка изъяли у задержанного предполагаемое орудие преступления, а также одежда которая была на нем во время драки. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью таксисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: Вести.Севастополь

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