В Крыму задержан телефонный мошенник, обманывавший пенсионеров

В феврале и марте этого года на мобильный телефон двум пенсионерам в Феодосии позвонил неизвестный, который в первом случае представился сыном, а во втором – внуком пожилых людей и сообщил, что попал в беду, и ему срочно нужны деньги.

Поверив фальшивому родственнику, пенсионеры перечислили средства на указанный злоумышленником счет. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 35 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Когда пенсионеры поняли, что их обманули, они обратились в полицию. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым и ОМВД по Феодосии задержали 32-летнего жителя Керчи.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас на него возбуждены уголовные дела по статье мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь