В Крыму задержан водитель с поддельными правами

Наряд ДПС остановил в Симферопольском районе автомобиль «ЗАЗ-110370», которым управлял 33-летний житель крымской столицы.

Мужчина предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у полицейских сомнение в подлинности. Когда сотрудники ДПС попросили у гражданина паспорт, выяснилось, что водительское удостоверение, предъявленное симферопольцем, выдано на имя другого человека.

При сверке по базам ГИБДД было установлено, что водителя еще в 2014 году лишили прав на 18 месяцев – мужчина тогда отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ходе опроса водитель признался полицейским, что поддельное водительское удостоверение купил в Интернете.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, водителя отстранили от управления автомобилем, а саму машину эвакуировали на штрафстоянку.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством водителем, лишенным этого права. Также ему может грозить уголовная ответственность за использование поддельного документа.

Источник: Вести.Севастополь