В Крыму задержан заместитель директора «Крымской железной дороги»

В Республике Крым задержан заместитель генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» по подозрению в совершении должностного преступления.

Правоохранители становили, что в сентябре 2018 года замдиректора ФГУП «Крымская железная дорога» заключил с фирмой договор купли-продажи 54 вагонов, указав в документах их непригодность к эксплуатации. Данная сумма поступила на счет предприятия. Но в дальнейшем выяснилось, что рыночная стоимость имущества более 20 миллионов рублей. В результате разница между полученной предприятием прибыли от продажи вагонов и их реальной стоимостью составила свыше 9 миллионов рублей, что является упущенной выгодой для ФГУП, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Злоумышленник задержан, документация представляющая интерес для следствия изъята. В настоящее время проводится расследование обстоятельства совершенного преступления.

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Источник: Вести.Севастополь