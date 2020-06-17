В Крыму задержан замначальника евпаторийского Горхоза

17 июня 2020     4
В Крыму задержан замначальника евпаторийского Горхоза

Бывший замначальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Главное следственное управление СК РФ по Крыму возбудило уголовное дело в отношении сотрудника администрации Евпатории. В 2017 году заместитель начальника департамента городского хозяйства Евпатории неправомерно запросил из бюджета МО два миллиона рублей. Денежные средства пошли на оплату на повторную оплату госэкспертизы и сметы по муниципальным контрактам на реконструкцию дорог. Но согласно контрактным условиям, повторные экспертизы должны были проводиться за счет подрядных организаций. Таким образом, своими действиями злоумышленник нанес значительный ущерб муниципальному бюджету.

Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ на рабочем месте. Он, находясь в аналогичной должности, в 2020 году уже привлекался органами Следственного комитета России к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий. В мае мужчине был вынесен обвинительный приговор, но несмотря на это, он продолжал работать в ведомстве. В связи с чем органами следствия будет дана принципиальная правовая оценка действиям вышестоящих должностных администрации города Евпатории, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Сейчас подозреваемый задержан, проводится расследование.

Источник: Вести.Севастополь

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