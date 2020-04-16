В Крыму задержан житель Керчи за подпольную торговлю опасным алкоголем

16 апреля 2020     13
В Крыму задержан житель Керчи за подпольную торговлю опасным алкоголем

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего керчанина, подозреваемого в хранении и нелегальном сбыте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности.

Следователи Керчи установили, что мужчина сбыл покупателю под видом коньяка и водки 240 литров спиртосодержащей продукции, непригодной для употребления в пищу. Алкоголь был изготовлен кустарным способом. Сотрудники УФСБ задержали торговца во время попытки сбыта второй партии опасного спиртного.

Из автомобиля задержанного изъяли почти 100 литров спиртосодержащей жидкости, которая, по заключению эксперта, небезопасна для жизни и здоровья человека, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время правоохранителями проводится расследование уголовного дела.

Источник: Вести.Севастополь

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