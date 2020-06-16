В Крыму задержана 29-летняя владелица подпольной нарколаборатории

Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству амфетамина и мефедрона в Сакском районе.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Крыма пресекли подпольную деятельность 29-летней жительницы Сакского района, подозреваемой в производстве наркотиков.

При обследовании жилого помещения подозреваемой, правоохранители обнаружили подпольную нарколабораторию, оборудованную в подсобной комнате. У женщины изъяты оборудование и прекурсоры для производства, а также готовые к употреблению наркотические средства. Среди изъятого: уксусная и соляная кислоты, колбы и металлические и полимерные емкости, а также средства защиты и весы для фасовки «продукта», сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Всего у женщины обнаружено около трех тысяч разовых доз наркотических и психотропных препаратов. Распространять их женщина планировала по сети интернет. У задержанной были ноутбук, мобильный телефон и банковские карты, использующиеся в преступной деятельности.

За незаконное производство и сбыт наркотиков злоумышленница может получить до 20 лет лишения свободы. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Источник: Вести.Севастополь