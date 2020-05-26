В Крыму задержаны участники группы, обналичившей более 1 млрд рублей

Полиция полуострова задержала подозреваемых в незаконной «обналичке».
«В «теневой» оборот было выведено более одного миллиарда рублей, а членами преступного сообщества получен незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она уточнила, что деньги коммерческих фирм обналичивали путём фиктивной оплаты товаров и услуг. За работу «чёрные финансисты» брали 7-12% от суммы.
Компании, пользовавшиеся незаконными услугами привлечены к ответственности, с них также взысканы неуплаченные налоги на сумму более 100 миллионов рублей.
Источник: Вести.Севастополь