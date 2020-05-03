В Крыму зафиксирован новый случай коронавируса

За сутки диагноз подтвердился у 69-летней жительницы посёлка Новофёдоровка Сакского района.

У женщины пневмония и в настоящее время она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Всего в Крыму под медицинским наблюдением находятся 1882 человека, из них на дому – 960 человек.

В стационарах с коронавирусом в тяжёлом состоянии находятся три человека, средней степени тяжести – 43 пациента. Об этом стало известно на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в РК.

Источник: Вести.Севастополь