В Крыму зафиксирован первый случай контактного заражения коронавирусом

Контактные лица из числа окружения заболевших граждан проходят лабораторное обследование. Все они находятся на изоляции. Часть контактов отправлены в инфекционные отделения, остальные наблюдаются медиками по месту проживания.

Заболевший находился в контакте с прибывшим из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Последний не соблюдал режим рекомендованный режим самоизоляции.

Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей официальной странице в социальной сети.

В Республике Крым подтвержден новый случай коронавирусной инфекции. Новый заболевший контактировал с прибывшим из-за границы крымчанином.

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