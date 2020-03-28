В Крыму зафиксирован первый случай контактного заражения коронавирусом

В Республике Крым подтвержден новый случай коронавирусной инфекции. Новый заболевший контактировал с прибывшим из-за границы крымчанином.
Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей официальной странице в социальной сети.
Заболевший находился в контакте с прибывшим из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Последний не соблюдал режим рекомендованный режим самоизоляции.
Контактные лица из числа окружения заболевших граждан проходят лабораторное обследование. Все они находятся на изоляции. Часть контактов отправлены в инфекционные отделения, остальные наблюдаются медиками по месту проживания.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь