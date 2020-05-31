В Крыму зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

На утро 30 мая лабораторно подтверждено ещё 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории республики.
Все новые случаи выявлены по контактам с ранее заболевшими людьми.
Всего в Республике Крым коронавирус обнаружен у 385 человек. Из них 28 случаев – завозные из-за границы, 74 – из других регионов и по контактам с приехавшими, 270 случаев подтверждено у обратившихся за медицинской помощью и ещё 13 – при тестировании здорового населения. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.
Источник: Вести.Севастополь
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