В Крыму зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

На утро 30 мая лабораторно подтверждено ещё 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории республики.

Все новые случаи выявлены по контактам с ранее заболевшими людьми.

Всего в Республике Крым коронавирус обнаружен у 385 человек. Из них 28 случаев – завозные из-за границы, 74 – из других регионов и по контактам с приехавшими, 270 случаев подтверждено у обратившихся за медицинской помощью и ещё 13 – при тестировании здорового населения. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.

Источник: Вести.Севастополь