В Крыму зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом

5 мая 2020     11
В Крыму зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом

В Крыму появились два новых очага коронавируса, остальные случаи зафиксированы в старых очагах.

Как сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов, четыре новых случая подтвердились в Джанкойском районе, где люди участвовали в вечеринке. 

10 человек заболели в терапевтическом отделении горбольницы Алушты: 2 врача и 8 пациентов. В последние 10 дней они находились в обсерваторе. Как сказал Сергей Аксенов: самое опасное, что это происходит в больницах, и заражается медперсонал. 

Еще один случай – в старом очаге в Сакском районе. 

Из новых очагов два случая: работник одной из фирм в аэропорту Симферополя вернулся из Санкт-Петербурга. Жил он один в гостинице и работал за компьютером, поэтому круг контактов у него маленький. 

27 апреля из Тольятти с вахтовой работы прилетел житель Керчи. В конце смены все работники там были обследованы на коронавирус, у четырех человек тесты были положительными, у керчанина результат тогда был отрицательным, но вернувшись домой, мужчина почувствовал признаки болезни, его госпитализировали. 5 человек, с которым он контактировал дома, помещены в обсерватор. 

Источник: Вести.Севастополь

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