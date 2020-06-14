В Крыму зафиксировано 27 новых случаев коронавируса

14 июня 2020     14
В Крыму зафиксировано 27 новых случаев коронавируса

За 13 июня на территории Крыма выявлено 27 новых случаев COVID-19.

Большая часть из них была выявлена при проведении противоэпидемических мероприятий – 22 случая. Два пациента получили положительный результат анализа при обращении за медицинской помощью, а еще три случая – завозные. Граждане прибыли из-за границы.

Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов. В настоящее время заболевшие госпитализированы. Все контактировавшие с ними граждане определены и находятся под медицинским наблюдением. Проводятся профилактические мероприятия.

Всего в Крыму зафиксировано 539 случаев коронавирусной инфекции. 362 человека уже здоровы.

В Севастополе за сегодня зафиксировано четыре новых случая коронавируса. Среди заболевших – подросток, приехавший из Воронежа.  

Источник: Вести.Севастополь

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