В Крыму зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом

В Крыму за прошлые сутки выявили четыре новых случая COVID-19.
Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По одному в Джанкойском, Симферопольском, Сакском и Бахчисарайском районах. Два случая из них – из уже существующих очагов заболевания.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.
Служба информации «Вести.Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь