В Крыму зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом

10 мая 2020     5
В Крыму зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом

В Крыму за прошлые сутки выявили четыре новых случая COVID-19. 

Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По одному в Джанкойском, Симферопольском, Сакском и Бахчисарайском районах. Два случая из них – из уже существующих очагов заболевания.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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