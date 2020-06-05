В Крыму зафиксировано восемь случаев коронавируса

За сутки в Крыму прибавилось восемь заболевших коронавирусом. Все случаи зафиксированы в Симферополе у людей, находящихся под меднаблюдением, потому что они контактировали с ранее заболевшими.

У четырех человек болезнь протекала бессимптомно, и выявить ее удалось только благодаря тестам.

В целом под медицинским наблюдением в республике находятся 2856 человек, 226 были взяты под него за последние сутки. Лечение от коронавируса в стационарах получают 105 пациентов, из них пять лежат в реанимации симферопольской горбольницы №7 на кислородной поддержке. 82 человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Еще 168 человек проходят лечение от внебольничной пневмонии, из них пятеро – в тяжелом состоянии.

Источник: Вести.Севастополь