В Крыму заключен под стражу чиновник Службы госстройнадзора за вымогательство взятки в особо крупном размере

23 апреля 2020     13
В Крыму заключен под стражу чиновник Службы госстройнадзора за вымогательство взятки в особо крупном размере

Суд по ходатайству следствия избрал для чиновника меру пресечения – заключение под стражу.

Начальнику управления государственного строительного надзора Службы государственного строительного надзора Республики Крым предъявлено обвинение в покушении на получение взятки через посредника в особо крупном размере.

Как сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, в марте этого года чиновник не раз давал указания подчиненным при проверках строительных объектов принуждать руководителей фирм-застройщиков к заключению договоров на оказание услуг строительного контроля с ООО «Крымская служба технического заказчика». С этой фирмой у начальника управления были свои отношения. Ее директор был посредником на получение взятки.

Участниками этой истории стали еще двое работников службы – заведующий отделом и главный консультант отдела. Так во время проверки жилого комплекса «Евпатория», который строит в Симферополе ООО «Петрокомплект», представители госстройнадзора потребовали заключить фиктивный договор с ООО «Крымская служба технического заказчика» (КСТЗ).

Таким образом получалось, что строительный контроль за возведением этого комплекса, будет вести именно «КСТЗ», и вести благосклонно, за что «Петрокомплект» будет выплачивать 200 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства, а это 60 месяцев.

После того, как первая сумма поступила на счет, сотрудники стройнадзора, а после и генеральный директор ООО «КСТЗ» были задержаны представителями ОЭБиПК УМВД по Симферополю. Таким образом получить взятку в особо крупном размере через посредника начальник управления не сумел.

Все фигуранты дела также заключены под стражу. Работникам стройнадзора вменяется получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, генеральному директору ООО «Крымская служба технического заказчика» – посредничество во взяточничестве.

Источник: Вести.Севастополь

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Суд по ходатайству следствия избрал для чиновника меру пресечения – заключение под стражу. Начальнику управления государственного строительного надзора Службы государственного …



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