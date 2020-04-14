В Крыму запретят выходить на улицу без паспорта

Со среды, 15 апреля, в Республике Крым усиливается контроль за соблюдением режима самоизоляции. Будет запрещён выход на улицу без паспорта.

Со среды, 15 апреля, в Республике Крым усиливается контроль за соблюдением режима самоизоляции. На улицы выйдет больше патрулей. Гражданам необходимо будет иметь при себе паспорт и пропуск, для тех, кто добирается на работу. Особое внимание планируется уделить берегам водоёмов, паркам и лесам. Стражи порядка начнут использовать для контроля уже установленные на улицах веб-камеры. Нарушителям будут выписаны протоколы, которые в дальнейшем можно будет оспорить. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Крыма.

Источник: Вести.Севастополь