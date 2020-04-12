В Крыму зарегистрирован 32-ой случай коронавируса

Сегодня подтвердились результаты анализов на коронавирус у еще одного жителя Крыма. Он был в командировке в Москве с 25 по 28 марта. По приезду заболел. С симптомами ОРВИ пришел к врачу, но при этом скрыл информацию о пребывании за пределами полуострова, написал на своей странице в Фейсбуке Сергей Аксенов, глава республики Крым.

По результатам эпидемиологического расследования установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников. Их 14 человек. Всех поместили в обсерватор под медицинское наблюдение, у них взяли анализы. Контактам второго круга вручены постановления о самоизоляции дома.

Таким образом, это 32 случай новой коронавирусной инфекции. 23 из них завозные, 9 случаев – местные.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций врачи просят не заниматься самолечением, а обязательно сообщить в поликлинику по месту жительства или на любой из номеров горячей линии.

И еще один важный момент: власти республики обращаются к жителям, чтобы, придя на прием к врачу, они не скрывали факт выезда за пределы Крыма. Иначе многие медицинские работники окажутся изолированными и не смогут помогать пациентам.

Источник: Вести.Севастополь