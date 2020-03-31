В Крыму зарегистрирован новый случай коронавируса

31 марта 2020     27
В Крыму зарегистрирован новый случай коронавируса

В Крыму зафиксирован второй случай “внутреннего” заражения, до этого все были только “привозные”. 

Об этом сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу глава республики Сергей Аксенов. На прошлой неделе мужчина, вернувшийся из-за рубежа, заразил врача частной клиники, к которому пришел на прием. И вот второй “внутренний” случай произошел уже в семье этого врача.

Определен круг контактов заболевшего: это 34 человека. Каждому из них было вручено постановление о переходе на режим самоизоляции на 14 дней, сообщил Дмитрий Крутиков, представитель межрегионального управления Роспотребнадзора. 

Таким образом в Крыму сейчас 16 заболевших, в Севастополе – пять.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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