В Крыму зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса

В Крыму за минувшие сутки были зафиксированы еще 8 случаев COVID-19, и таким образом общее число заболевших с начала пандемии достигло 446 человек. 317 из них выздоровели, 14 умерли. 117 сейчас проходят лечение.

Два случая были выявлены по результатам лабораторных анализов у людей, находящихся под меднаблюдением. Еще шесть человек обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии, у них взяли тесты на коронавирус, и результаты оказались положительными.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2872 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1696, в стационарах – 238, в обсерваторах – 938 человек.

Из 446 случаев 33 – завозные из-за рубежа, 78 заболевших приехали из других регионов России или находились в контакте с приехавшими, остальные – это случаи “внутреннего” заражения уже на территории полуострова.

Источник: Вести.Севастополь