В Крыму ждут самолёт с моряками, работавшими за границей

Из 40 человек 10 – севастопольцы.

Чартер будет принят аэропортом Симферополя только в случае, если все моряки заранее подпишут согласие на помещение в обсерватор. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов. Сейчас компания-работодатель готовит документы для отправки моряков домой. Ориентировочный маршрут чартера включает посадки в Калининграде и московском Домодедово.

Сейчас в Крыму под наблюдением медиков находятся 962 человека, прибывших из-за рубежа.

Источник: Вести.Севастополь