В Крыму женщина, заболевшая коронавирусом, отказывается от госпитализации

Зараженная коронавирусом женщина в Ялте отказывается от госпитализации в стационар для лечения.

Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Крыму.

У женщины был выявлен положительный результат на 10 день. Поскольку гражданка отказывается ложиться в больницу, возле ее дома выставлен пост МВД. Заболевшую буду госпитализировать через суд.

«Материалы в принципе подготовлены в суд для принудительной госпитализации. Она будет помещена принудительно в инфекционное отделение», – рассказала Наталья Пеньковская.

Источник: Вести.Севастополь