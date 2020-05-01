В Крыму женщина, заболевшая коронавирусом, отказывается от госпитализации

1 мая 2020     1
В Крыму женщина, заболевшая коронавирусом, отказывается от госпитализации

Зараженная коронавирусом женщина в Ялте отказывается от госпитализации в стационар для лечения.

Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Крыму.
У женщины был выявлен положительный результат на 10 день. Поскольку гражданка отказывается ложиться в больницу, возле ее дома выставлен пост МВД. Заболевшую буду госпитализировать через суд.

«Материалы в принципе подготовлены в суд для принудительной госпитализации. Она будет помещена принудительно в инфекционное отделение», – рассказала Наталья Пеньковская. 

 

Источник: Вести.Севастополь

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