В лесах Севастополя обновляют противопожарные полосы

3 июня 2020     10
В лесах Севастополя обновляют противопожарные полосы

227 километров противопожарных полос обновили в лесничестве в Мекензиевых горах. Это нужно для защиты лесов от низовых пожаров.

Минерализованные полосы препятствуют распространению огня. В Мекензиевом лесничестве насчитывают порядка 700 километров полос. Всего на территории трёх лесничеств ежегодно обрабатывают более 1000 километров лесного массива. Специалисты отмечают, что в Севастополе чаще всего пожары возникают из-за небрежности человека.

«Начало мероприятия было в апреле. Первый проход после зимы и начала пожароопасного периода. И сейчас там дожди были немножко, трава начала расти, и поэтому делается второй проход, и потом будет третий», — рассказал начальник производственного отдела ГАУ «Севастопольский лесхоз» Константин Дедюрин.

Если минерализация земель помогает в борьбе с низовыми пожарами, то для предотвращения верховых — вдоль дорог организуют 10-метровые разрывы.

Лето в этом году обещает быть сухим, поэтому в Севприроднадзоре просят бережно относиться к лесам и убирать за собой мусор.

Источник: Вести.Севастополь

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