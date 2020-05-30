В Любимовке из-за строительства ливневки затопило дом

Сегодняшний ливень обернулся настоящим потопом для жителей одного из домов севастопольского поселка Любимовка. Во время строительства ливневой канализации – локальных очистных сооружений там закопали траншею, по которой обычно уходила дождевая вода.

По поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева на место происшествия выехал вице-губернатор Владимир Базаров. Разобравшись в ситуации, он пришел к выводу, что строители должны были обеспечить временный водоотвод, но они этого не сделали, и вода пошла в дом, находящийся в низине, а также затопила дорогу.

Также на место выехали аварийные бригады МЧС, «Водоканала» и «Севавтодора».

«Достаточно быстро вода была откачена из этой низины. Осталась небольшая лужа у дороги, напоминающая о дожде. Мы примем меры, чтобы до завершения строительства локальных очистных сооружений такого больше не повторилось», – заявил Владимир Базаров.

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Источник: Вести.Севастополь