В мае в Крыму возобновит работу часть предприятий

21 апреля 2020     15
В мае в Крыму возобновит работу часть предприятий

Сегодня на заседании оперативного штаба Сергей Аксёнов анонсировал возобновление в мае работы некоторых крымских предприятий, только при условии жесткого соблюдения всех санитарных правил.

Открытие предприятий не должно повлечь увеличения количества заразившихся, сказал глава республики. Поэтому в ближайшие дни будут определены те сферы экономики, в которых можно работать без риска заражения.

«Есть запрет на проведение внеплановых проверок, но предприятия, которые готовы будут открыться, должны написать, что они согласны на проведение проверок, касающихся соблюдения противоэпидемических требований. Финансово-хозяйственную деятельность никто проверять не будет!», – сообщил Сергей Аксенов.

Но не должно быть никаких очередей, скопления людей в залах. Сами работники должны будут находиться на отдалении друг от друга, носить маски и перчатки, обрабатывать рабочие поверхности дезинфицирующими средствами. Персональную ответственность за соблюдение всех санитарных норм будут нести руководители таких предприятий. Если будут выявлены нарушения, то Роспотребнадзор сможет приостановить работу организации до 90 суток.

 Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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