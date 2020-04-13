В мечетях Крыма коллективных молитв не будет до 30 апреля

Приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма продлена до 30 апреля 2020 года.

До конца апреля также прекращено проведение обрядов имянаречения и бракосочетания. Погребальные обряды и дженазе-намаз максимально сокращены, проводятся без рукопожатий и с соблюдением санитарных правил, сообщает Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя.

Соответствующие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Имамам рекомендовано вести разъяснительную работу с населением о профилактике COVID-19. Меры могут быть продлены и после 30 апреля 2020 года, в случае необходимости.

Источник: Вести.Севастополь