В МФЦ приезжим окажут помощь в голосовании по поправкам в Конституцию

Иногородние жители смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Севастополе. Заявления начали принимать в МФЦ.

Их могут подать те, кто прописан в других регионах, но в данный момент находится в нашем городе. Речь идет о людях, которые здесь работают или приехали в гости к родственникам. Оформить документ можно в любом отделении МФЦ города без талонов в порядке живой очереди. Для этого необходим только паспорт гражданина России.

“Мы можем приехать к человеку, который вынужден находиться дома, к нему приедут специалисты МФЦ. Для этого ему нужно обратиться на «горячую линию» Избиркома или МФЦ. Мы поможем ему сделать волеизъявление”, – сообщила Марина Гаращук, директор ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ в Севастополе».

Источник: Вести.Севастополь