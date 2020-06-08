В МФЦ приезжим окажут помощь в голосовании по поправкам в Конституцию

8 июня 2020     9
В МФЦ приезжим окажут помощь в голосовании по поправкам в Конституцию

Иногородние жители смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Севастополе. Заявления начали принимать в МФЦ.

Их могут подать те, кто прописан в других регионах, но в данный момент находится в нашем городе. Речь идет о людях, которые здесь работают или приехали в гости к родственникам. Оформить документ можно в любом отделении МФЦ города без талонов в порядке живой очереди. Для этого необходим только паспорт гражданина России.

“Мы можем приехать к человеку, который вынужден находиться дома, к нему приедут специалисты МФЦ. Для этого ему нужно обратиться на «горячую линию» Избиркома или МФЦ. Мы поможем ему сделать волеизъявление”, – сообщила Марина Гаращук, директор ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ в Севастополе».

Источник: Вести.Севастополь

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