В микрорайоне Казачьей бухты высадят краснокнижные деревья

В Севастополе в микрорайоне Казачья бухта вместо вырубленных под будущую жилую застройку деревьев высадят краснокнижные.

По улице Военных Строителей возводят 22 жилых дома для военнослужащих. На этой территории планируется к вырубке около 700 деревьев. Ни одно из них не занесено в Красную книгу. На месте застройки проведут компенсационные работы по озеленению территории.

Как сообщил заместитель директора ООО «Стандарт-Строй» Михаил Мудревский, будут высажены деревья, занесенные в Красную книгу Российской Федерации – это 62 экземпляра сосны Пицундской и сосны Палласа. Все работы проведут под контролем представителей Севприроднадзора.

Источник: Вести.Севастополь