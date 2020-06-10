В Минкурортов Крыма уверены в возобновлении событийного туризма

10 июня 2020     14
В Минкурортов Крыма уверены в возобновлении событийного туризма

Несмотря на поэтапное снятие ограничений, массовых мероприятий в Крыму в ближайшее время не будет. Тем не менее в Минкурортов республики считают, что событийный туризм вернется, но, скорее всего, пока в другом формате. В пример там привели Венскую оперу, зал которой рассчитан на 1700 зрителей, а на первый концерт пустили лишь 100 человек.

Как заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко, у Крыма для событийного туризма серьезный потенциал. В регионе накоплен опыт проведения крупных мероприятий с многотысячной аудиторией, и этот формат отдыха с каждым годом всё более востребован.

Вадим Волченко считает, что при стабильной эпидситуации Крым имеет перспективы расширения времени курортного сезона и даже перехода к круглогодичной работе многих объектов.

«Для этого важно уже сегодня, на этапе подготовки к запуску курортной сферы, выстраивать диалог с туристами, предоставить им лояльные условия, а по приезду обеспечить качественный приём и комфортный отдых. Турист для нас крайне важен, для нас важен положительный эмоциональный фон, который должен быть и до отдыха, и во время него», – подчеркнул министр.

Источник: Вести.Севастополь

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