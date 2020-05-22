В многофункциональных центрах Севастополя появились новые услуги

22 мая 2020     19
В многофункциональных центрах Севастополя появились новые услуги

В МФЦ расширили перечень региональных государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Теперь севастопольцы смогут через МФЦ оформить материнский капитал, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, назначение опеки, социальную доплату к пенсии и получить разрешение на вывоз грунта, отходов строительства, сноса зданий. Об этом на заседании правительства города рассказала начальник Главного управления информатизации и связи Александра Осипова.

Со вчерашнего дня многофункциональный центр начал работать с 8 утра до 8 вечера, только по предварительной записи по телефону или через Интернет. Также всех посетителей просят приходить в защитных масках. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе на полигоне МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ
В Севастополе на полигоне МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ

Сегодня на полигоне МЧС в долине Кара-Коба уничтожили девять снарядов Великой Отечественной войны, найденные в разных районах Севастополя на этой …


Спасатели Крыма помогли мужчине, который провёл в грязи пять часов
Спасатели Крыма помогли мужчине, который провёл в грязи пять часов

В 12:40 спасателям поступило сообщение о том, в районе Судака, в илистом дне реки Суук-Су застрял мужчина и ему требуется …


Мошенники списали со счетов жительницы Ялты почти миллион рублей
Мошенники списали со счетов жительницы Ялты почти миллион рублей

Жительницы Ялты лишилась 917 тысяч рублей, которые злоумышленники сумели за несколько минут списать с ее банковских счетов. В МВД по …


В «Ахмате» рассказали о местонахождении и здоровье Кадырова
В «Ахмате» рассказали о местонахождении и здоровье Кадырова

17:16 Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что почётный президент клуба Рамзан Кадыров находится в Чечне и пребывает в добром …


Росздравнадзор: для подтверждения COVID-19 мало теста на антитела
Росздравнадзор: для подтверждения COVID-19 мало теста на антитела

17:18 Росздравнадзор сообщает, что результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19. © …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты