В многофункциональных центрах Севастополя появились новые услуги

В МФЦ расширили перечень региональных государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Теперь севастопольцы смогут через МФЦ оформить материнский капитал, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, назначение опеки, социальную доплату к пенсии и получить разрешение на вывоз грунта, отходов строительства, сноса зданий. Об этом на заседании правительства города рассказала начальник Главного управления информатизации и связи Александра Осипова.

Со вчерашнего дня многофункциональный центр начал работать с 8 утра до 8 вечера, только по предварительной записи по телефону или через Интернет. Также всех посетителей просят приходить в защитных масках.

Источник: Вести.Севастополь