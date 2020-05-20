В Море у Херсонеса Таврического нашли раненного дельфина

20 мая 2020     12
В Море у Херсонеса Таврического нашли раненного дельфина

Истощённого дельфина у берега заметили сотрудники службы безопасности музея-заповедника. Они позвонили волонтёрам, которые приехали в Херсонес, осмотрели животное и поставили ему капельницу.

На теле дельфина были глубокие резаные раны, поэтому волонтёры подозревают, что травмы нанесены рыбаками и планируют обратиться в соответствующие органы.

Восемь часов врач боролся за жизнь животного, но спасти его не удалось, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«До того момента, как дельфин доплыл до берега, он некоторое время находился в море. Это также сказалось на его состоянии, он потерял много крови», – рассказала исполнительный директор центра «Безмятежное море» Анастасия Коростелева.

При обнаружении раненого дельфина в центр можно обратиться по телефону: +7-978-032-68-52.

Источник: Вести.Севастополь

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