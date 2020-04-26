В начале мая в Севастополе потеплеет до +20

26 апреля 2020     9
В начале мая в Севастополе потеплеет до +20

С понедельника столбик термометра устремится вверх, каждый день будет становиться на градус-два теплее, и к субботе, 2 мая, днем в Севастополе будет уже +20…22 градуса. 

Осадков на неделе не ожидается. Ветер будет менять направление с юго-западного на западное и южное, но в целом погода будет спокойной, без штормовых явлений. 

По прогнозу портала Gismeteo, также в субботу возможна первая весенняя гроза. В ночь на воскресенье пойдет дождь, и температура начнет понижаться. Но ниже +16 столбик термометра не опустится. 

Такое резкое потепление может негативно сказаться на индексе самоизоляции: севастопольцам явно захочется на улицу. Сегодня индекс в городе-герое равен 3,8 балла (самый высокий балл – 5, когда на улице совсем никого). 

Источник: Вести.Севастополь

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