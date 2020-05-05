В Никитском ботаническом саду собирают коллекцию весенних фото от посетителей

Никитский ботанический сад собирает фотоглаву #ВесеннийНикитскийсад. Год фотографии не имеет значения.

Если вы были в заповеднике весной и сделали фотографию на фоне цветущего сада, пришлите ее в официальное сообщество НБС в любой социальной сети.

Фотографию нужно снабдить небольшим комментарием: рассказать, когда вы были в заповеднике, какие впечатления произвело на вас его посещение. С фотографиями потом можно будет ознакомиться на сайте ботанического сада. Благодаря этим снимкам пользователи Интернета смогут совершить онлайн-прогулку по весеннему саду.

Источник: Вести.Севастополь