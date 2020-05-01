В Никитском саду выбран генерал Парада тюльпанов

Генералом Парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду стал Алладин.

В Крыму закончилось голосование за самый роскошный тюльпан Ботанического сада. Голосование, как и сам Парад тюльпанов, в этом году проходило дистанционно из-за пандемии коронавируса. Генералом Парада тюльпанов в 2020 году стал сорт «Алладин».

В коллекции сада было представлено около 100 000 цветов 199 сортов. Фотограф и журналист Юрий Югансон, запечатлел все сорта цветов. «Фотопортреты» тюльпанов без названий были выставлены в социальных сетях на страницах ботанического сада.

Крымчане избрали главным цветком Парада сорт «Алладин». Его выращивают в Никитском саду с 1968 года.

Источник: Вести.Севастополь