В ночь на 2 апреля на Крымском мосту появятся блокпосты

Всех въезжающих на полуостров будут останавливать и проверять на Крымском мосту. В ночь на 2 апреля с нуля часов будет выставлен блокпост, заявил сегодня на заседании оперативного штаба Сергей Аксенов.

Будут проверять всех въезжающих в Крым: измерять температуру и выяснять, откуда они едут и зачем им нужно на полуостров. Будут останавливать не только автомобили, но и поезда, следующие в Крым.

Накануне такие блокпосты появились на пяти въездах в Севастополь.

Также Сергей Аксенов сообщил о том, что, возможно, карантинные меры продлятся и всю следующую неделю. Такое решение будут принимать федеральные органы власти, и об этом будет объявлено дополнительно, но пока всё идет к продолжению всеобщей самоизоляции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь