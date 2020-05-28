В обсерваторах Крыма находятся 805 человек

За сутки в обсерваторы Крыма были помещены 65 человек, 27 из них это гости республики, которых направили в изоляцию из пунктов пропуска.

Как рассказал на утреннем брифинге заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, по данным на утро 28 мая, в обсерваторах находятся 805 человек. Еще 1268 человек наблюдаются на дому, 283 – в стационарах.

За сутки под меднаблюдение было взято 159 человек, с 88 – его сняли. Таким образом под медицинским наблюдением в больницах, обсерваторах и дома находятся 2356 человек.

27 мая в республике были лабораторно подтверждены еще шесть случаев коронавируса, таким образом общее их число достигло 361.

Источник: Вести.Севастополь